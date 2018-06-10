Intel представила 28-ядерный процессор

Воскресенье, 10 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Intel представила 28-ядерный процессор

Компания Intel анонсировала 28-ядерный процессор, работающий на частоте в пять гигагерц.

Презентация прошла в рамках выставки Computex 2018 в Тайбэе, пишет AnandTech.

Производитель не стал раскрывать технических подробностей устройства, ограничившись лишь общей информацией. Неизвестно даже то, какое у процессора энергопотребление.

В тесте производительности Cinebench он набрал 7334 балла. Этот самый высокий показатель для однопроцессорных систем, и его можно превзойти лишь установкой нескольких ЦПУ. Продажи чипа начнутся в конце 2018 года. Цена не называется.

Также в честь юбилея первого x86-процессора Intel выпустила Core i7-8086K Limited Edition с частотой четыре гигагерца и до пяти гигагерц в Turbo-режиме. Всего выпустят 50 тысяч процессоров, а 8086 моделей компания разыграет. Стоимость 8086K составляет 425 долларов.

В 2017 году Intel представила 18-ядерный и 36-поточный процессор Intel Core i9-7980XE. Чип стал ответом на 16-ядерный Threadripper от AMD. Он потребляет 165 ватт и имеет базовую частоту 2,6 гигагерца. Стоимость процессора составляет две тысячи долларов.

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