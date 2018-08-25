Интерес к кнопочным телефонам резко вырос

Повышенный интерес к устаревшим моделям наблюдается впервые за долгие годы, передает Sky News.

При этом продажи смартфонов отметились неожиданно низким ростом на уровне двух процентов, отмечает издание. Причиной изменения приоритетов при покупке телефона может быть усталость от круглосуточного доступа к социальным сетям. Пользователи осознанно ограждают себя от соблазна проверить обновления в Instagram или Facebook, покупая модели без доступа в интернет.

Согласно данным Fox News, средний пользователь проверяет новости на смартфоне каждые 12 минут. Исследование Ofcom подсчитало, что 78 процентов британцев не представляют своей жизни без телефона. Обычно старшее поколение проводит онлайн два часа 28 минут в день, а среди 18-24-летних время обращения к интернету достигает трех часов 14 минут.

Проблема интернет-зависимости стала волновать и производителей смартфонов. Так появившаяся в конце июня beta-версия iOS 12 позволила пользователю смотреть, сколько времени он провел в соцсетях или мессенджерах, а также задать ограничение на время использования смартфона.