Интернет-анонимность запретят в Австрии

Вторник, 16 Апрель 2019 Мир Мир

Интернет-анонимность запретят в Австрии

С 2020 года жители Австрии обязаны будут указывать реальные имена в интернете.

Запрет на анонимность коснется газет, сайтов и социальных сетей. От них потребуют сохранять настоящие имена пользователей и в случае нарушения закона предоставить их полиции.

Новый законопроект планируют принять осенью 2019 года. Согласно ему пользователи не смогут оставлять анонимные комментарии в сетях, сообщает ТАСС.

Закон будет распространяться на платформы, где зарегистрированы не менее ста тысяч человек или которые имеют ежегодный оборот не менее 500 тысяч.

По замыслу властей, регистрация настоящих имен пользователей будет производиться по номеру мобильного телефона, который в Австрии привязан к личным данным абонентов. За нарушение нового закона операторам будет грозить штраф до €500 тыс. При этом операторов платформ обяжут хранить данные пользователей и предоставлять их по запросу правоохранительных органов.

Этот план уже получил поддержку Союза австрийской печати. Однако с критикой в его адрес выступили австрийские интернет-провайдеры, которые увидели в этом законопроекте потенциальное ограничение свободы в сети.

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