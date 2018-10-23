Инвалидное кресло Стивена Хокинга уйдет с молотка

Вторник, 23 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Инвалидное кресло Стивена Хокинга уйдет с молотка

Лондонский аукционный дом Christie’s выставит на продажу инвалидное кресло британского физика Стивена Хокинга.

Помимо кресла, которое оценивается в 13-19 тысяч долларов, на онлайн-торгах будут представлены 22 личные вещи Хокинга, в частности награды, книги и научные статьи. С молотка также уйдет один из пяти существующих экземпляров диссертации «Свойства расширяющихся Вселенных» по предполагаемой цене 130-195 тысяч долларов.

Аукционист Томас Веннинг отметил, что высокотехнологичное кресло-коляска стало символом тонкого чувства юмора Хокинга. По его словам, однажды ученый проехал колесом по стопам принца Чарльза и ничуть не смутился. «Как жаль, что я не сделал того же с премьер-министром Маргарет Тэтчер», — сострил тогда Хокинг.

Полученные от продажи вещей средства будут переданы двум благотворительным организациям — фонду Стивена Хокинга и Ассоциации по борьбе с заболеваниями двигательного нейрона (Motor Neurone Disease Association). Онлайн-торги пройдут с 31 октября по 8 ноября 2018 года.

Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1963 году ему диагностировали боковой амиотрофический склероз, спустя 22 года он потерял способность говорить. Хокинг стал одним из знаменитых физиков-теоретиков современности. Ученый скончался 14 марта 2018 года в своем доме в Кембридже. Его последняя статья была опубликована в октябре.

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