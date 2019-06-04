Инвесторы снова поверили в золото

Активы фонда поднялись на 16,44 тонны, или 2,2 процента, что стало максимальным приростом с июля 2016 года. Параллельно цены на золото поднялись выше 1300 долларов за унцию, что стало самым высоким уровнем с февраля.

Как отмечают эксперты, золото вернуло себе роль безопасного убежища на фоне растущей напряженности в мировой торговле и сопутствующих рисков. Ожидается, что цены на металл продолжат расти.

Ранее директор по исследованиям площадки по торговле драгоценными металлами BullionVault Адриан Эш назвал масштабную покупку золота российским Центробанком «плохим знаком для мира во всем мире».