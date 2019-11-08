iPhone 11 Pro Max признали лучшим смартфоном

Пятница, 08 Ноябрь 2019 Мир Мир

iPhone 11 Pro Max признали лучшим смартфоном

Эксперты Роскачества обновили список лучших смартфонов, и теперь новый iPhone 11 Pro Max занимает первую позицию рейтинга.

Обновленный список опубликован на сайте организации.

Специалисты провели тестирование восьми новинок: iPhone 11, Pro и Pro Max, Samsung Galaxy Fold, Honor 20, Motorola One Action, Xiaomi Mi 9T Pro и Xiaomi Mi A3. В результате iPhone возглавил рейтинг и, по мнению экспертов, обладает лучшей на рынке камерой: «Новинки показали лучшие цветопередачу (особенно iPhone 11), широкоугольность, качество натюрмортов, снятых без вспышки с близкого расстояния». Также отмечается высокая производительность смартфона, время автономной работы и прочность.

Первый смартфон Samsung со сгибаемым экраном Galaxy Fold занимает лишь 20-ю позицию в рейтинге. Главными недостатками устройства называют его толщину и вес, а также пластиковую поверхность складывающегося экрана, которая очень чувствительна к царапинам. Вместе с тем специалисты раскритиковали качество экрана телефона.

Рейтинг составляется Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (International Consumer Research and Testing, ICRT), и на момент последнего обновления в нем насчитывалась 482 модели. Ранее первую позицию в рейтинге занимал Galaxy S10+, а iPhone Xs Max был лишь на шестом месте.

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