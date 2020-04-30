iPhone научился распознавать маску

Аппарат предложит пользователю упрощенную систему разблокировки, сообщает MacRumors.

Нововведение заметили в бета-версии iOS 13.5, выпущенной 29 апреля. В случае, если пользователь носит маску, что мешает разблокировке смартфона через распознавание лица, система определит защитное средство и сразу предложит ввести цифровой пароль для входа. Новой функции будут «обучены» все смартфоны Apple с поддержкой Face ID, начиная с iPhone X.

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В текущей версии iOS смартфон изначально пытается снять блокировку по лицу и, столкнувшись с помехой в виде маски, предлагает обладателю девайса ввести код. Журналисты заметили, что из-за этого происходит задержка в несколько секунд, что затрудняет эксплуатацию девайса.

В комментариях на сайте MacRumors рассказали, что упростить вход с маской можно и в текущих версиях iOS. Для этого в тот момент, когда iPhone пытается распознать лицо пользователя, нужно нажать на текст Face ID в центре экрана — в этом случае девайс прекратит попытки узнать владельца устройства по лицу. Публичная версия iOS 13.5 должна появиться на смартфонах в ближайшие несколько недель.