iPhone SE 2 не выйдет в этом году

Многие ждут преемника ультракомпактного SE, но все слухи о нем до сих пор были исключительной любезностью производителей аксессуаров. Сообщалось, что «анонимные источники» подтвердили выход SE 2, а бренд Olixar даже начал производство чехлов по CAD-чертежам. Однако теперь производство остановилось...

Согласно источникам Olixar, которые цитирует Forbes, iPhone SE 2 не появится в этом году, поскольку Apple фокусируется на более крупных моделях в стиле iPhone X - о них мы писали уже не раз. Согласно более пессимистическим прогнозам, iPhone SE 2 не выйдет не только в 2018 году, но и вообще никогда. Дело в том, что «малыши» хоть с вырезом, хоть без него, сейчас на рынке не востребованы (по мнению производителей).

По словам Forbes, в Olixar в прошлом месяце был «настолько уверены в этой информации, что начали производство официальной линейки аксессуаров», но теперь прекратили производство, так как источники подтвердили отмену. Дешевые смартфоны не приносят производителям денег, зато приносят радость пользователям. Остается надеяться, что в будущем мы увидим еще один «мини» или «SE» вариант iPhone, но на данный момент это кажется маловероятным.