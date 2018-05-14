iPhone X - самый популярный смартфон

Понедельник, 14 Май 2018 Мир Мир

iPhone X - самый популярный смартфон

Эксперты проанализировали рынок мобильных устройств и назвали наиболее популярные смартфоны у покупателей во всем мире. Самыми востребованными, несмотря на высокую стоимость, стали гаджеты Apple.

Смартфоны iPhone американской корпорации признаны самыми продаваемыми устройствами в мире с начала 2018 года. Первые четыре строчки рейтинга занимают устройства Apple, а топ-5 замыкает новый Xiaomi Redmi 5A. В частности, первое место в списке занял iPhone X. Его в текущем году приобрели 16 млн пользователей. Также в список вошли iPhone 8, iPhone 8 Plus, а также iPhone 7, сообщают «Известия».

Между тем продажи iPhone X разочаровали руководство Apple, которое рассчитывало на более высокий спрос. Инсайдеры сообщали, что компания намерена сократить производство этой модели во втором квартале года до 8 млн штук.

Что касается Redmi 5A китайской компании Xiaomi, то с начала года было продано 5,5 млн таких гаджетов. По данным опросов, большинство покупателей приобрели их из-за красивого дизайна, привлекательного соотношения цены и качества. Смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9 Plus оказались на шестом и седьмом в данном рейтинге. Обладателями данных устройств стали 5,4 млн человек.

Ранее эксперты назвали самые ненадежные смартфоны в России. Рейтинг также возглавила продукция марки Apple. Чаще всего в сервис-центры попадают iPhone 5, серии S и iPhone 6.

Недавно в сети появилась информация о возможных размерах новых моделей iPhone, которые выйдут в 2018 году. Речь идет о двух новых версиях iPhone Х, а также бюджетной версии смартфона – iPhone SE 2. Его технические характеристики пока неизвестны. Сообщается, что габариты гаджета останутся прежними. Внешне устройство напоминает iPhone X. У гаджета безрамочный экран и камера с двумя объективами. Кроме того, устройство оснастят функцией распознавания лиц и технологией TrueDepth. Вероятнее всего, задняя панель смартфона будет стеклянной, что позволит использовать беспроводную зарядку. Apple представит новый смартфон iPhone SE второго поколения в сентябре.

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