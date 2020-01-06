Иран анонсировал атаку на военные объекты США

Понедельник, 06 Январь 2020 Мир Мир

Иран анонсировал атаку на военные объекты США

Иран нанесет удар по военным объектам США, заявил советник высшего руководителя республики генерал-майор Хоссейн Дехган.

Об этом сообщает CNN.

Дехган, как отмечает телеканал, подчеркнул, что атаку в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани проведут непосредственно иранские силы, а не различные боевики и военизированные формирования, подконтрольные Тегерану на Ближнем Востоке.

Воинский контингент США в этом регионе очень велик, пишет CNN. Так, в Саудовской Аравии находятся «тысячи американских солдат», а на территории Ирака есть сразу несколько баз, на которых дислоцированы около пяти тысяч военнослужащих. Помимо этого, США развернули в Катаре крупную авиабазу Аль-Удейд и имеют некоторое число военных в Иордании, Кувейте и ОАЭ.

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