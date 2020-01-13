Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing

Понедельник, 13 Январь 2020 Мир Мир

Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что причиной трагедии стала "человеческая ошибка", допущенная в кризисный период из-за "авантюризма" США.

Самолет "Международных авиалиний Украины" под Тегераном был сбит по ошибке. Об этом говорится в заявлении генерального штаба ВС Ирана, распространенном в субботу агентством ISNA.

"Вследствие непреднамеренной человеческой ошибки самолет был случайно сбит, что, к сожалению, привело к гибели соотечественников и иностранных граждан", - говорится в заявлении. Также отмечается, что "во время полета самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект", пишет ТАСС.

В заявлении говорится о том, что "через несколько часов после ракетных ударов [ВС Ирана по военным базам США в Ираке] значительно увеличилось количество полетов американских военных самолетов". "Это обстоятельство стало причиной повышенной чувствительности среди подразделений противовоздушной обороны", - подчеркивается в сообщении.

Президент Ирана Хасан Роухани сообщил в Twitter, что Иран глубоко сожалеет о допущенной катастрофической ошибке. Он пообещал привлечь к ответственности виновных.

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