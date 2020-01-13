Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing

Самолет "Международных авиалиний Украины" под Тегераном был сбит по ошибке. Об этом говорится в заявлении генерального штаба ВС Ирана, распространенном в субботу агентством ISNA.

"Вследствие непреднамеренной человеческой ошибки самолет был случайно сбит, что, к сожалению, привело к гибели соотечественников и иностранных граждан", - говорится в заявлении. Также отмечается, что "во время полета самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект", пишет ТАСС.

В заявлении говорится о том, что "через несколько часов после ракетных ударов [ВС Ирана по военным базам США в Ираке] значительно увеличилось количество полетов американских военных самолетов". "Это обстоятельство стало причиной повышенной чувствительности среди подразделений противовоздушной обороны", - подчеркивается в сообщении.

Президент Ирана Хасан Роухани сообщил в Twitter, что Иран глубоко сожалеет о допущенной катастрофической ошибке. Он пообещал привлечь к ответственности виновных.