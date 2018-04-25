Ирина Шейк намекнула, что вышла замуж за Брэдли Купера

Среда, 25 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Ирина Шейк намекнула, что вышла замуж за Брэдли Купера

32-летняя Ирина Шейк не любит афишировать личную жизнь, но о важных переменах в ней сообщает довольно «громко».

Накануне модель посетила Неделю свадебной моды в Барселоне, где продемонстрировала собравшимся фотографам и журналистам кольцо на безымянном пальце левой руки.

Украшение с большим изумрудом, окаймленным оправой с мелкими бриллиантами, Ирина показала во время фотосессии у свадебного платья бренда Pronovias, лицом которого является. Отметим, что на безымянном пальце левой руки в США кольца носят замужние женщины, так что, вероятно, таким образом модель намекнула, что поменяла свой официальный статус.

К слову, замужество Ирине с возлюбленным, 43-летним голливудским актером Брэдли Купером, приписывают уже давно. В последний раз слухи о «тайной свадьбе» модели и артиста появлялись в январе 2018 года.

Напомним, Шейк и Купер вместе с 2015 года, свои отношения знаменитости не комментируют. 21 марта 2017 года у пары родилась дочь Лея Де Сьен, а в ноябре в СМИ появились слухи о том, что Шейк и Купер готовятся стать родителями во второй раз.

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