Ирина Шейк намекнула, что вышла замуж за Брэдли Купера

Накануне модель посетила Неделю свадебной моды в Барселоне, где продемонстрировала собравшимся фотографам и журналистам кольцо на безымянном пальце левой руки.

Украшение с большим изумрудом, окаймленным оправой с мелкими бриллиантами, Ирина показала во время фотосессии у свадебного платья бренда Pronovias, лицом которого является. Отметим, что на безымянном пальце левой руки в США кольца носят замужние женщины, так что, вероятно, таким образом модель намекнула, что поменяла свой официальный статус.

К слову, замужество Ирине с возлюбленным, 43-летним голливудским актером Брэдли Купером, приписывают уже давно. В последний раз слухи о «тайной свадьбе» модели и артиста появлялись в январе 2018 года.

Напомним, Шейк и Купер вместе с 2015 года, свои отношения знаменитости не комментируют. 21 марта 2017 года у пары родилась дочь Лея Де Сьен, а в ноябре в СМИ появились слухи о том, что Шейк и Купер готовятся стать родителями во второй раз.