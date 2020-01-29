Ирина Шейк раскрыла тайну из детства о своем теле

Среда, 29 Январь 2020 Мир Мир

Ирина Шейк раскрыла тайну из детства о своем теле

Российская супермодель Ирина Шейк раскрыла тайну о своем теле: в детстве она считала, что должна была родиться мужчиной.

В этом она призналась в интервью для британского Vogue.

«Я всегда чувствовала, что родилась в чужом теле. Мне казалось, что я должна была родиться мальчиком... Не знаю, с чем это связано. Возможно с тем, что мой отец всегда хотел сына», — призналась знаменитость.

Она добавила, что после смерти отца взяла на себя ответственность за всю семью, а также решила, что никогда не выйдет замуж. «Конечно, позже я это переросла, и мне нравится быть женщиной. Но я хорошо помню эти ощущения», — заключила Шейк.

В том же интервью супермодель рассказала подробности о расставании с американским актером Брэдли Купером. По ее словам, два прекрасных человека не обязательно смогут создать хорошую пару. «Я думаю, нам очень повезло пережить то, что было между нами», — сказала Шейк. Она добавила, что является сильной личностью и некоторые мужчины боятся этого.

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