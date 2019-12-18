Ирина Шейк в металлическом корсете попала на обложку журнала

Среда, 18 Декабрь 2019 Мир Мир

Ирина Шейк в металлическом корсете попала на обложку журнала

Российская супермодель Ирина Шейк снялась для обложки модного журнала 7Hollywood.

Ряд фотоснимков издание опубликовало на официальной странице в Instagram.

Модель примерила образы французского модельера Тьерри Мюглера, два из которых попали на обложку популярного журнала. Его наряды выбирает множество знаменитостей, в частности Ким Кардашьян, Леди Гага и Бейонсе. На одной обложке Шейк позирует в золотом металлическом корсете и чокере (ранее она надевала этот костюм для мартовского номера Glamour Italia). На другой — в черном прозрачном боди с подвязками, украшенным блестящими вставками.

В сентябре Ирина Шейк снялась обнаженной в рекламном видеоролике американского модного бренда Calvin Klein. В первых кадрах модель сидит полностью обнаженной на стуле в студии. На ней только аксессуары, которые меняются в течение ролика. Затем Шейк появляется в платье, после — в пальто. В конце видео она позирует топлес и в черных колготках в сеточку.

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