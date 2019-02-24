Ирландец выиграл 175 млн евро

Об этом сообщила официальный представитель Национальной лотереи (НЛ) Мириам Донохью.

"Огромный выигрыш станет шоком для владельца билета", - заявила она в среду вещательной корпорации Би-би-си. Это 14-й по счету выигрыш представителей Ирландии, однако нынешний - рекордный для страны, сказала Донохью.

Предыдущим обладателем крупнейшего джекпота была Долорес Макнамара из Лимерика, которая выиграла в 2005 году 115 млн евро, пишет euromag.ru.

Генеральный директор Национальной лотереи Дермот Гриффин, в свою очередь, посоветовал участникам лотереи "безотлагательно проверить билеты и, в случае выигрыша, подписать билет с обратной стороны, сохранить его и связаться со штаб-квартирой НЛ, где счастливчику посоветуют, как действовать дальше".

В январе пара из Северной Ирландии (части Соединенного Королевства) - Фрэнсис и Патрик Коннолли сорвали джекпот почти в 150 млн евро. Это был четвертый по величине выигрыш в EuroMillions в Великобритании и крупнейший в Северной Ирландии.

Самый большой приз за историю проведения лотерей на территории королевства - 223 млн долларов - в 2011 году получила семейная пара из Шотландии Колин и Крис Веиры. Ежегодно из этих денег супруги направляют 1 млн фунтов правящей в регионе Шотландской национальной партии. 1 млн фунтов они перечислили футбольному клубу "Партик Тисл", выступающему во второй лиге Шотландии. Это позволило команде рассчитаться с долгами и построить спортивный центр для подготовки молодых футболистов.

Лотерея EuroMillions проводится в Европе с 2004 года. Изначально - в Испании, Франции и Великобритании. Позднее к ней присоединились Австрия, Бельгия, Ирландия, Люксембург, Португалия, Швейцария и Лихтенштейн. По правилам лотереи, победитель имеет право остаться неназванным, что предпочитают делать подавляющее большинство европейцев, ставших в одночасье обладателями крупных сумм.