Ирландец засудил жену за «невыносимое» поведение тещи

Суббота, 21 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Ирландец засудил жену за «невыносимое» поведение тещи

Житель Ирландии заявил своей жене, что выставит ей счет за размещение тещи у них дома, и подал на нее в суд.

В суде по семейным делам он отметил, что 78-летняя теща «нарушила границы приличия» когда гостила у них дома. Ирландец обвинил мать жены в том, что она могла зайти без стука в их спальню в одном нижнем белье, перекладывала носки, белье и рубашки в его гардеробе, пока он мылся. «Для меня это было уже перебором», - сказал он.

К тому же ирландец добавил, что готовил для тещи завтрак, обед и ужин, а также делал для нее ее любимый бисквит с хересом. По его словам, с ним она каждый раз пила рюмку хереса. Последней каплей стал случай, когда он смотрел концерт около полуночи, а женщина повысила на него голос, потому что звук телевизора мешал ей спать.

По словам мужчины, присутствие тещи разрушило их брак из-за расходов на нее и постоянных ссор, вызванных ее поведением. Также он отметил, что потратил 900 евро на растения и кусты, которые мать жены выбросила из-за того, что они ей не понравились.

Теща проживала с парой с июня прошлого года до недавнего времени. По мнению ирландца, если бы она приезжала три или четыре раза в год и гостила бы у них по три или четыре недели, то подобных проблем бы не возникло.

Жена попыталась выдвинуть против него обвинения в насилии, на что ирландец ответил, что «это чепуха». Он добавил, что делал жене и ее теще дорогие подарки и заботился о них, но они «абсолютно испорченные женщины». Судья также отклонила обвинения в насилии из-за отсутствия доказательств и добавила, что жена просто переживает из-за ссоры с супругом.

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