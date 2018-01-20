Ирландка вышла замуж за пирата-призрака

Суббота, 20 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Ирландка вышла замуж за пирата-призрака

Жительница Ирландии обручилась с призраком пирата.

Аманда Тиг (Amanda Teague) признается, что призрак может включать и выключать свет и радио и двигать предметы. По словам 45-летней женщины, избранник рассказал ей, что его зовут Джек и у него темная кожа и волосы. В XVIII веке он был пиратом и закончил жизнь на плахе.

Женщина считает, что их свела ее любовь к пиратской атрибутике - она подрабатывает аниматором, изображающим Джека Воробья. Поначалу Тиг не была готова к серьезным отношениям, но ее ухажер был настойчив. Теперь она считает, что никогда не чувствовала подобной близости со своим бывшим мужем, от которого родила пять детей.

Тиг отметила, что ее не устраивало просто встречаться с Джеком. «Я сказала ему, что мне не нравится просто спать с ним, а хочется узаконить наши отношения. Все же, если я собираюсь быть с кем-то долго, я имею право на брак», - пояснила она.

Они провели церемонию на небольшой лодке в нейтральных водах, так как в Ирландии женщине отказали в заключении брака. На свадьбе присутствовал медиум, чтобы позволить Джеку принести клятву. Семья поддержала решение Тиг.

В декабре 2017 года в Перу прошла массовая свадьба девушек с деревьями: они поклялись беречь своих зеленых женихов, пока смерть не разлучит их. Акцию устроила экологическая организация «Зеленые сердца», чтобы напомнить жителям страны, что о деревьях нужно заботиться и беречь их.

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