Ирландский футболист выиграл миллион евро в лотерею

Суббота, 06 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Ирландский футболист выиграл миллион евро в лотерею

Защитник английского клуба «Престон Норд Энд» Кевин О'Коннор выиграл миллион евро в национальную лотерею.

Игрок получил билет в качестве подарка на Рождество. Дядя футболиста вручил ему квиток с пожеланиями всего наилучшего.

22-летний О'Коннор выступает на позиции левого защитника. В сезоне-2017/2018 он провел 13 матчей во всех турнирах. На его счету пять матчей в составе молодежной сборной Ирландии.

В ноябре британка выиграла 574 тысячи фунтов, поставив на английские клубы с красивыми названиями. Она поставила один фунт на победу 12 клубов, 11 из которых были аутсайдерами по мнению букмекеров.

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