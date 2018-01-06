Ирландский футболист выиграл миллион евро в лотерею

Игрок получил билет в качестве подарка на Рождество. Дядя футболиста вручил ему квиток с пожеланиями всего наилучшего.

22-летний О'Коннор выступает на позиции левого защитника. В сезоне-2017/2018 он провел 13 матчей во всех турнирах. На его счету пять матчей в составе молодежной сборной Ирландии.

В ноябре британка выиграла 574 тысячи фунтов, поставив на английские клубы с красивыми названиями. Она поставила один фунт на победу 12 клубов, 11 из которых были аутсайдерами по мнению букмекеров.