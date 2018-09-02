Исчезновение арктической экспедиции оказалось необъяснимым

Воскресенье, 02 Сентябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Исчезновение арктической экспедиции оказалось необъяснимым

Канадские ученые опровергли гипотезу, согласно которой экспедиция по освоению Арктики сэра Джона Франклина погибла из-за отравления свинцом.

Исследователи не обнаружили в останках членов экипажа следов тяжелого металла. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Экспедиция проходила в 1845-1848 годах на двух судах — HMS Erebus и HMS Terror. Ее целью было обнаружение коридора через Северо-Западный проход, который ведет из Атлантического океана в Тихий и часто покрывается сплошным льдом. В 1846 году корабли оказались в ледяной ловушке возле острова Кинг-Вильям (Канадский Арктический архипелаг). Члены экипажа пережили две зимовки, однако в апреле 1848 года большая часть команды покинула корабли и пошла на юг. Никто из 129 путешественников не выжил.

Корабли были найдены только в 2014-2016 годах. Также были обнаружены тела некоторых членов экипажа. Результаты их анализа показали, что моряки, вероятно, умерли из-за голода, туберкулеза и цинги, но основной причиной гибели специалисты называли отравление свинцом, который использовался для изготовления консервных банок.

В новой работе ученые проверили три ключевые гипотезы. Во-первых, те, кто умер позже, должны были иметь больший уровень свинца в костях, чем у тех, кто погиб раньше. Во-вторых, у всех членов экипажа в костной ткани, которая сформировалась незадолго до смерти, концентрация тяжелого металла должна была быть выше, чем в более старых костях. Наконец, в скелете моряков погибшей экспедиции должно быть, в целом, больше свинца, чем у других служащих военно-морского флота Британии. Однако все три предположения были опровергнуты.

По мнению исследователей, хотя точная причина гибели экспедиции Франклина пока остается неизвестной, люди могли умереть из-за сочетания различных факторов, включая голод, холод и различные заболевания.

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