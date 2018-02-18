Исчезнувшего заключенного нашли на потолке

Исчезновение 34-летнего Коди Крукера (Cody Crooker), содержавшегося в Центре предварительного заключения округа Дуглас, заметили утром 13 февраля. Тюрьму немедленно оцепили, после чего поисками беглеца занялись полицейские с собаками-ищейками.

Через час Крукера нашли. Он не успел покинуть тюрьму и прятался внутри потолка. Заключенного достали из его убежища и после медосмотра вернули в камеру. Остается неясным, каким образом он сумел забраться в такое труднодоступное место.

Крукер попал в тюрьму в начале февраля. Его подозревают в том, что он пытался оказать давление на государственного служащего, занимался подделкой документов или выдавал себя за другое лицо. Кроме того, он обвиняется в мелкой магазинной краже и хранении принадлежностей для употребления наркотиков.