Исчезнувший с круизного лайнера пассажир оставил загадочное послание

Воскресенье, 06 Январь 2019 Мир Мир

Исчезнувший с круизного лайнера пассажир оставил загадочное послание

Британский танцор Аррон Хаф, выступавший на круизном лайнере компании Royal Caribbean, исчез в ночь на Рождество. 

Инцидент произошел на корабле The Harmony Of The Seas, совершавшем плавание по Карибским островам. Исходя из материалов, полученных с камер видеонаблюдения, последний раз Хаф был замечен на пятой палубе в четыре часа утра 25 декабря.

За несколько дней до этого 20-летний артист опубликовал на странице в Twitter загадочный пост. «Красота под водой. Всегда смотрите сквозь поверхность, прежде чем решиться на какие-то вещи», — написал Хаф.

Сотрудники береговой охраны сразу занялись поисками танцора, однако спустя несколько дней неудачных попыток им пришлось остановить спасательную операцию.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья