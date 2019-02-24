Исландия разрешила охоту на китов

Воскресенье, 24 Февраль 2019 Мир Мир

Исландия разрешила охоту на китов

Правительство Исландии приняло решение продлить разрешение на охоту на китов на следующие пять лет.

Годовая квота составит 209 китов-финвалов и 217 малых полосатиков. Разрешение на продолжение добычи китов было подписано министром по вопросам рыбной ловли Кристианом Фор Юльссоном (Kristján Þór Júlíusson), несмотря на жесткую критику со стороны мировой общественности. Кроме того, как отмечает радиостанция, по данным последних опросов общественного мнения, большинство населения Исландии так же выступает против промысла.

В свою очередь, правительство страны утверждает, что добыча ведется ответственно, под надзором и в соответствии с результатами научных исследований, пишет euromag.ru.

Исландия возобновила охоту на китов более 10 лет назад. С тех пор в отношении страны действуют санкции США. Кроме Исландии, китобойный промысел ведется так же в Норвегии, в конце 2018 года о намерении возобновить его объявила Япония.

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