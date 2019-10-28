История отравления Скрипалей станет сериалом

Сериал будет посвящен не шпионской истории, а драме города Солсбери, жители которого в 2018 году пережили неописуемый ужас, столкнувшись с химическим оружием у порога своего дома.

Съемки начались на этой неделе. Сценаристы Деклан Лоун и Адам Паттерсон ранее сотрудничали с программой Би-би-си "Панорама": Лоун в течение десяти лет проводил журналистские расследования.

"За несколько месяцев, пока мы собирали материал и встречались с жителями, мы поняли масштаб драмы, которую пережили эти люди", - заявили авторы прессе.

В главных ролях снимаются Анна-Мари Дафф, сыгравшая королеву Елизавету в документально-художественном сериале Би-би-си "Королева-девственница" 2005 года, и известный по ролям второго плана Рейф Сполл ("Мир Юрского периода", "Жизнь Пи", "Прометей").

Среди актеров будет также лауреат премии BAFTA Марк Эдди, в первом сезоне "Игры престолов" исполнивший роль правителя Семи Королевств короля Роберта Баратеона.

Старинный городок Солсбери в английском графстве Уилтшир оказался в центре мировых новостей 4 марта 2018 года, когда на лавочке в парке были найдены два человека в крайне тяжелом состоянии, пишет euromag.ru.

Как оказалось, это были россияне - бывший полковник ГРУ, осужденный в России за шпионаж и обменянный на провалившихся российских агентов Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Когда выяснилось, что причиной отравления стало крайне опасное нервно-паралитическое вещество, в городе была введена чрезвычайная ситуация. Отравление невидимым веществом без запаха получил и полицейский Ник Бейли, проводивший осмотр дома Скрипалей.

Бейли до сих пор страдает от последствий отравления, а его родители весной этого года высказались против планов Би-би-си снять драму, основанную на событиях в городе: "Жители Солсбери заслужили отдых от этого, и обещания продюсеров Би-би-си сделать основной упор на невероятный героизм обычных людей - всего лишь отговорка, призванная поднять шумиху вокруг эпизода из наших жизней и жизней других людей в Солсбери, который по-прежнему очень свеж в памяти".

Сергей и Юлия Скрипаль, а также Ник Бейли выжили. Но спустя несколько месяцев "Новичок" стал причиной смерти жительницы близлежащего городка, 44-летней Дон Стерджес, и серьезной болезни ее партнера Чарли Роули.

"Казалось бы, о произошедшем мы уже всё знаем, однако правда о том, что пережили люди и как город перенес эту химическую атаку, поражает до глубины души", - говорит продюсер сериала "Солсбери" Лоурен Боуэн.