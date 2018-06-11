Иван Ургант получил гражданство Израиля

Израильская русскоязычная газета «Вести» 10 июня написала, что Ургант получил удостоверение личности гражданина Израиля в отделе по приему новых репатриантов в аэропорту Бен-Гурион. По информации издания, телеведущий репатриировался с женой Натальей Кикнадзе и дочерьми.

В конце мая израильский паспорт получил российский миллиардер Роман Абрамович. Сначала это отрицали как сам бизнесмен, так и министерство репатриации страны, но потом сведения подтвердило МВД Израиля.

Иван Ургант - российский телеведущий и шоумен. Он ведет собственную передачу на Первом канале в прямом эфире - «Вечерний Ургант». В нее приглашают знаменитостей, с которыми Ургант общается в формате американских вечерних ток-шоу.