Июль 2023 года стал самым жарким месяцем в истории

Вторник, 08 Август 2023 Мир Мир

Июль 2023 года стал самым жарким месяцем в истории

Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, сообщает служба Евросоюза Copernicus (C3S).

Среднемировая температура в этом месяце оказалась на 0,72 градуса Цельсия выше, чем в среднем за июль с 1991 по 2020 год. Также погода в июле была на 0,33 градуса теплее, чем в этом же месяце 2019 года, когда был установлен предыдущий рекорд. Температура июля оказалась на 1,5 градуса выше, чем в среднем в середине лета 1850-1900 годов.

Жарче стало не только на земле, но и в воде. Средняя температура поверхности Мирового океана в июле также достигла рекордно высоких отметок, оказавшись на 0,51 градуса выше среднего показателя за 1991-2020 годы.

Волны жары в июле наблюдались на Северном полушарии, включая Южную Европу. В некоторых странах Южной Америки и на большей части Антарктиды температуры значительно превышали средние показатели.

Заместитель директора Copernicus Саманта Берджесс заявила, что новый рекорд жары несет «ужасные последствия как для человечества, так и для планеты», которая в будущем будет все чаще сталкиваться с экстремальными погодными явлениями.

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