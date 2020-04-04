Из голландского музея украли картину Ван Гога

Суббота, 04 Апрель 2020 Мир Мир

Из голландского музея украли картину Ван Гога

Из голландского музея украли картину Винсента Ван Гога. 

Расположенный неподалеку от Амстердама музей Singer Laren, где произошла кража, в настоящее время закрыт из-за пандемии коронавируса. Там рассказали, что полотно «Весенний сад» похитили утром 30 марта.

Как пояснил директор Эверт Ван Ос, представители музея рассержены, шокированы и расстроены из-за инцидента. По его словам, полотно арендовали у Музея Гронингена. Ценность похищенного произведения искусства собираются выяснить в ближайшее время.

В 2016 году итальянская полиция нашла две картины Винсента Ван Гога, украденные в 2002 году из музея в Амстердаме. Полотна «Вид на море у Схевенингена» и «Выход из протестантской церкви в Нюэнене» были изъяты в ходе крупной операции против одного из неаполитанских мафиозных кланов. Несмотря на то что картины не содержались в надлежащих условиях, эксперты подтвердили их сохранность.

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