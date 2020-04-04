Из голландского музея украли картину Ван Гога

Расположенный неподалеку от Амстердама музей Singer Laren, где произошла кража, в настоящее время закрыт из-за пандемии коронавируса. Там рассказали, что полотно «Весенний сад» похитили утром 30 марта.

Как пояснил директор Эверт Ван Ос, представители музея рассержены, шокированы и расстроены из-за инцидента. По его словам, полотно арендовали у Музея Гронингена. Ценность похищенного произведения искусства собираются выяснить в ближайшее время.

В 2016 году итальянская полиция нашла две картины Винсента Ван Гога, украденные в 2002 году из музея в Амстердаме. Полотна «Вид на море у Схевенингена» и «Выход из протестантской церкви в Нюэнене» были изъяты в ходе крупной операции против одного из неаполитанских мафиозных кланов. Несмотря на то что картины не содержались в надлежащих условиях, эксперты подтвердили их сохранность.