Из ресторана в Париже украли вино на сотни тысяч евро

Стоимость украденного вина оценивают в сотни тысяч евро.

По данным радиостанции, кража произошла 1 июля. Злоумышленники (или злоумышленник) пробрались в винный погреб ресторана, где идут ремонтные работы. Они вырыли подземный ход и сумели открыть запертую на замок дверь. Причем злоумышленники действовали с часа ночи до семи вечера.

Украдены были от 150 до 200 бутылок дорогостоящих вин: шампанское, Pétrus, Romanée-Conti. Их общую стоимость оценивают в 400-600 тысяч евро. У заведения Maison Rostang две мишленовские звезды, пишет euromag.ru.

Расследование ведет уголовная полиция Парижа. Это не первый случай кражи дорогостоящих вин во французской столице.