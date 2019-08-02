Из-за аномальной жары тают Ледники Гренландии

Пятница, 02 Август 2019 Мир Мир

Из-за аномальной жары тают Ледники Гренландии

Жара, которая установилась этим летом в странах Западной Европы, дошла до острова.

Аномальная погода угрожает ледяному покрову, который занимает 82% территории, и вызывает огромные потери льда в Арктике. По данным Датского метеорологического института, площадь таяния достигла рекордных 52%.

Местные жители делятся шокирующими фотографиями. На снимках видны осколки ледника, а там, где всегда лежал снег, сейчас голая земля.

О непростой ситуации говорили и в Метеорологическом агентстве ООН. Там выяснили, что за июль Гренландия потеряла 160 миллиардов тонн ледяного покрова. Этой воды хватило бы на 64 миллиона олимпийских бассейна.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья