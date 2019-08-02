Из-за аномальной жары тают Ледники Гренландии

Аномальная погода угрожает ледяному покрову, который занимает 82% территории, и вызывает огромные потери льда в Арктике. По данным Датского метеорологического института, площадь таяния достигла рекордных 52%.

Местные жители делятся шокирующими фотографиями. На снимках видны осколки ледника, а там, где всегда лежал снег, сейчас голая земля.

О непростой ситуации говорили и в Метеорологическом агентстве ООН. Там выяснили, что за июль Гренландия потеряла 160 миллиардов тонн ледяного покрова. Этой воды хватило бы на 64 миллиона олимпийских бассейна.