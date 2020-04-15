Из-за коронавируса в Нидерландах уничтожили 140 млн тюльпанов
Цветочные компании в Нидерландах были вынуждены уничтожить 400 млн цветов, в том числе 140 млн знаменитых голландских тюльпанов.
Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на менеджера по продажам голландского конгломерата флористов Royal Flora Holland Фреда ван Тола.
"Этот вирус поразил нас прямо в разгар продаж тюльпанов. Прошло четыре недели, и оборот все еще на 50 процентов ниже, чем в прошлом году", - заявил ван Тол.
Большие финансовые убытки терпят не только производители тюльпанов и владельцы цветочных магазинов. Страна также лишилась сотен туристов, которые в это время года приезжают посмотреть на одну из популярнейших достопримечательностей Голландии - поля тюльпанов, нарциссов и гиацинтов в Лиссе.
Так, королевский парк цветов в Нидерландах "Кёкенхоф" в этому году так и не открыл двери для посетителей, что обойдется парку приблизительно в 25 миллионов долларов, пишет euromag.ru.
Несмотря на это, 25 садовников продолжают ухаживать за парком, и все желающие могут посмотреть на фотографии цветущих полей на сайте парка в режиме онлайн.
"Природа не слушается этих правил. У нас превосходное цветение в Нидерландах, и теперь парк действительно выглядит красиво. Мы делаем все возможное, чтобы показать это людям, которые вынуждены оставаться дома", - заявил управляющий директор Барт Симеринк.
По последним данным, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Нидерландах достигло 25 587. Всего от COVID-19 в стране скончались 2737 человек. В больницах лечатся 8582 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 105 тысяч человек скончались.