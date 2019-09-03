Из-за урагана «Дориан» перестали летать самолеты

Вторник, 03 Сентябрь 2019 Мир Мир

Из-за урагана «Дориан» перестали летать самолеты

В США отменили более 1300 рейсов из-за урагана «Дориан» на Багамах.

Об этом сообщает The Guardian.

В понедельник, 2 сентября, сотни перелетов были отменены из-за мощного шторма. Ожидается, что во вторник, 3 сентября, в связи с закрытием международного аэропорта Орландо перенесут еще тысячу рейсов.

По прогнозам, в дальнейшем могут отменять от 50 до 100 рейсов в день.

Национальный центр США по слежению за ураганами сообщает, что к вечеру среды «Дориан» вплотную подойдет к восточному побережью Флориды, а затем, в четверг, переместится на север к прибрежной Джорджии и Южной Каролине. Сила ветра в эпицентре урагана составляет около 230 километров в час. Жителей острова призывают не покидать убежища до тех пор, пока ураган не прекратится.

Урагана, сравнимого по силе с «Дорианом», не случалось на островах с 1992 года. Предполагаемый ущерб от стихии может составить от 25 до 40 миллиардов долларов. В преддверии урагана власти Южной Каролины, Джорджии и Флориды объявили эвакуацию более миллиона человек.

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