Изменение климата в Арктике привело к миграции животных

Об этом глава Минприроды Дмитрий Кобылкин рассказал в интервью «Российской газете».

По его словам, лиса уже стала продвигаться за полярный круг. Также меняется среда обитания леммингов, мышей-полевок и других видов. Он отметил, что такие изменения требуют анализа.

По мнению министра, климат в Арктике можно отследить только с помощью многолетних исследований. Он также указал на незначительное потепление в виде оттаивания вечной мерзлоты, которое приходится иметь в виду при строительстве дорог.

Министр отметил, что в Арктическом регионе есть много региональных программ, которые финансируют субъекты России. Он считает, что объектом «особой заботы» государства должен быть в том числе и Байкал, который «находится в очень тяжелом положении».