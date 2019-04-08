Изменение климата в Арктике привело к миграции животных

Понедельник, 08 Апрель 2019 Мир Мир

Изменение климата в Арктике привело к миграции животных

Изменения климата в Арктике повлияли на местную флору и фауну, а также стали причиной миграции определенных видов животных.

Об этом глава Минприроды Дмитрий Кобылкин рассказал в интервью «Российской газете».

По его словам, лиса уже стала продвигаться за полярный круг. Также меняется среда обитания леммингов, мышей-полевок и других видов. Он отметил, что такие изменения требуют анализа.

По мнению министра, климат в Арктике можно отследить только с помощью многолетних исследований. Он также указал на незначительное потепление в виде оттаивания вечной мерзлоты, которое приходится иметь в виду при строительстве дорог.

Министр отметил, что в Арктическом регионе есть много региональных программ, которые финансируют субъекты России. Он считает, что объектом «особой заботы» государства должен быть в том числе и Байкал, который «находится в очень тяжелом положении».

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