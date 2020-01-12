Изобретен смартфон с четырьмя селфи-камерами

Воскресенье, 12 Январь 2020 Мир Мир

Изобретен смартфон с четырьмя селфи-камерами

Компания Vivo запатентовала смартфон с четырьмя селфи-камерами.

На документ с изобретением обратили внимание пользователи Twitter.

Патент обнаружили в базе Национального управления интеллектуальной собственности Китая (CNIPA). Судя по изображениям, компания зарегистрировала три вида дизайна смартфона. На первом в каждом углу передней панели расположено по одной фронтальной камере, на втором и третьем — камеры находятся попарно в левом и правом верхних углах дисплея.

В комментариях Twitter пользователи иронично встретили новость и обратили внимание на сходство концептуального смартфона Vivo с флагманом Samsung Galaxy S10+, который также имеет спаренную фронтальную камеру, но в количестве одной штуки. Еще одним похожим на девайс Vivo смартфоном назвали Xiaomi Redmi K30, который был презентован 10 декабря.

Источник не уточняет, когда патент был зарегистрирован и намерена ли Vivo выпустить на его основе девайс с четырьмя камерами. Пользователи отметили в комментариях, что на данный момент четыре камеры можно увидеть лишь на задней панели современных смартфонов.

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