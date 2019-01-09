Израиль показал логотип «Евровидения-2019»

Лого опубликовано в Instagram мероприятия.

Логотип представляет собой три треугольника, образующие звезду. «Треугольник, одна из самых древних фигур в мире, — краеугольный камень, встречающийся в искусстве, музыке, космологии и природе и представляющий связь и творчество. Соединенные треугольники становятся новой сущностью, отражающей бесконечное звездное небо, символизируя эстрадных звезд будущего, которые соберутся вместе в Тель-Авиве на "Евровидении-2019"», — объяснили представители KAN.

Полуфиналы музыкального конкурса пройдут 14 и 16 мая, финал запланирован на 18-е. На «Евровидении-2018» в Лиссабоне победу одержала израильская певица Нетта Барзилай с песней Toy («Игрушка»).