Известный художник украсил отель корнями и ветками

Этой осенью отель-дворец Le Royal Monceau – Raffles Paris пригласил бренд Ruinart оформить одну из зон ресторана Il Carpaccio, которая открыта для гостей до 16 ноября 2019 года. Эксклюзивное пространство на 8 мест будет оформлено в рамках коллаборации известного бразильского художника Вика Мюниса c винодельческим домом Maison Ruinart. Блюда из сет-меню, названного в честь коллекции работ художника «Shared Roots», будут подаваться на обед и ужин в сочетании с шампанским Ruinart.

Вик Мюнис живет между двумя городами - Сан-Паулу и Нью-Йорком. Вдохновленный силой образов и оптических законов восприятия, он интерпретирует работы других художников и фотографов с использованием необычных материалов, таких как листва, цветы и даже мусор. Художник стремится пробудить чувства зрителя для полного погружения в его искусство, пишет euromag.ru.

В 2018 году во время сбора урожая в Реймсе Вику Мюнису посчастливилось оказаться на винодельне старейшего производителя шампанского Ruinart, где он познакомился с мастером-виноделом Фредериком Панайотисом, разделяющим страсть художника к природе. В рамках их сотрудничества появилось семь великолепных работ на тему корней, одну из которых можно будет увидеть в лобби отеля Le Royal Monceau – Raffles Paris с 4 по 16 ноября.

Шеф-повар отеля Филипе да Ассунсао (Filipe da Assunçao), победитель конкурса «Meilleur Ouvrier de France» («Лучший Мастер Франции»), представит уникальное сет-меню из корнеплодных овощей – от самых распространенных до по-настоящему необычных. Пьер Эрме (Pierre Hermé), известный шеф-кондитер отеля создаст изысканные десерты, а Фредерик Панайотис, в свою очередь, будет отвечать за выбор шампанского в сочетании с закусками.