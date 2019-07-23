Известный курорт Греции поможет бездомным собакам

Вторник, 23 Июль 2019 Мир Мир

Известный курорт Греции поможет бездомным собакам

С 27 по 29 сентября в Коста-Наварино, в отеле The Westin Resort Costa Navarino, состоится благотворительный уикенд — Costa Navarino Pet Adoption weekend by Purina.

Цель – привлечь внимание к деятельности местного общества по защите животных  и помочь бездомным собакам.

В рамках уикенда представители Costa Navarino расскажут гостям, почему важно брать собак из приюта. В течение трех дней пройдут образовательные тренинги, спортивные мероприятия и лекции.

28 сентября состоится базовый тренинг для собаководов. В этот же день детей ждет лекция, как правильно обращаться с животными, а всех гостей – йога на закате, пишет euromag.ru.

29 сентября гости праздника начнут утро c пробежки с питомцами в живописном Navarino Dunes. Затем организаторы проведут благотворительную вечеринку и найдут семьи одиннадцати бездомным собакам, живущим на территории Коста-Наварино.

В Коста-Наварино удобно добраться из Каламаты, куда летают прямые рейсы греческой авиакомпании Aegean Airline.

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