Известный курорт Греции поможет бездомным собакам

Цель – привлечь внимание к деятельности местного общества по защите животных и помочь бездомным собакам.

В рамках уикенда представители Costa Navarino расскажут гостям, почему важно брать собак из приюта. В течение трех дней пройдут образовательные тренинги, спортивные мероприятия и лекции.

28 сентября состоится базовый тренинг для собаководов. В этот же день детей ждет лекция, как правильно обращаться с животными, а всех гостей – йога на закате, пишет euromag.ru.

29 сентября гости праздника начнут утро c пробежки с питомцами в живописном Navarino Dunes. Затем организаторы проведут благотворительную вечеринку и найдут семьи одиннадцати бездомным собакам, живущим на территории Коста-Наварино.

В Коста-Наварино удобно добраться из Каламаты, куда летают прямые рейсы греческой авиакомпании Aegean Airline.