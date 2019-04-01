Известный наркобарон стал модельером в тюрьме

Соучредителем бренда стала 29-летняя жена Гусмана Эмма Коронель Аиспуро. Она рассказала, что пара открывает бизнес в честь своих семилетних дочерей-близняшек. «Этот проект меня очень воодушевляет. Он основан на идеях и концепциях, которые мы с мужем разработали много лет назад. Он посвящен нашим дочерям», — призналась Аиспуро.

В частности, в коллекцию JGL (инициалы заключенного — прим. «Ленты.ру») LLC войдут обувь, аксессуары и джинсовая одежда. По словам адвоката Эль Чапо Мариэл Колон Миро (Mariel Colón Miró), продажи стартуют летом 2019 года.

Хоакин Гусман Лоэра — мексиканский наркобарон, глава наркокартеля «Синалоа» и участник клана Ангар. Несколько раз бежал из-под стражи. В январе 2016 года его вновь арестовали в Мексике, через год передали властям США, где заключили в федеральную тюрьму Манхэттена. Окончательный приговор будет объявлен в конце июня 2019 года: Гусману грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.