Известный наркобарон стал модельером в тюрьме

Понедельник, 01 Апрель 2019 Мир Мир

Известный наркобарон стал модельером в тюрьме

Заключенный под стражу наркобарон Хоакин Гусман Лоэра, известный как Эль Чапо, запускает одноименную линию одежды. 

Соучредителем бренда стала 29-летняя жена Гусмана Эмма Коронель Аиспуро. Она рассказала, что пара открывает бизнес в честь своих семилетних дочерей-близняшек. «Этот проект меня очень воодушевляет. Он основан на идеях и концепциях, которые мы с мужем разработали много лет назад. Он посвящен нашим дочерям», — призналась Аиспуро.

В частности, в коллекцию JGL (инициалы заключенного — прим. «Ленты.ру») LLC войдут обувь, аксессуары и джинсовая одежда. По словам адвоката Эль Чапо Мариэл Колон Миро (Mariel Colón Miró), продажи стартуют летом 2019 года.

Хоакин Гусман Лоэра — мексиканский наркобарон, глава наркокартеля «Синалоа» и участник клана Ангар. Несколько раз бежал из-под стражи. В январе 2016 года его вновь арестовали в Мексике, через год передали властям США, где заключили в федеральную тюрьму Манхэттена. Окончательный приговор будет объявлен в конце июня 2019 года: Гусману грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.

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