Известный профессор умерла в прямом эфире

На телевидении Рита Джитендра рассказывала о своей жизни и карьере. Внезапно речь прервалась, и женщина начала задыхаться. Ее незамедлительно доставили в больницу, где медики констатировали смерть.

По дороге на интервью Рита Джитендра сказала водителю, что мечтает уйти из жизни на работе, как бывший президент Индии Абдул Калам, который умер во время лекции в университете, пишет РИА Новости.

Причиной смерти Риты Джитендры стала остановка сердца.