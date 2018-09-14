Известный профессор умерла в прямом эфире
Известный индийский профессор, писательница и художница Рита Джитендра умерла в прямом эфире утренней программы GoodMorningJ & K .
На телевидении Рита Джитендра рассказывала о своей жизни и карьере. Внезапно речь прервалась, и женщина начала задыхаться. Ее незамедлительно доставили в больницу, где медики констатировали смерть.
По дороге на интервью Рита Джитендра сказала водителю, что мечтает уйти из жизни на работе, как бывший президент Индии Абдул Калам, который умер во время лекции в университете, пишет РИА Новости.
Причиной смерти Риты Джитендры стала остановка сердца.
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