Известный спортивный комментатор покидает Первый канал

Информация об этом появилась в издании «Палач. click or die» спортивного журналиста Павла Городницкого, позже ее подтвердил сам Уткин.

Городницкий сообщил, что Уткина сняли с эфира «по одному звонку». По его мнению, эту версию подтвердил тот факт, что состоявшийся накануне матч между сборными Англии и Туниса комментировал не Василий, как планировалось, а Виктор Гусев.

Позже Василий Уткин опубликовал видео, в котором подтвердил, что больше не подойдет к микрофону на Первом канале и попросил уважать его право не называть причину расторжения договора.

«Мы расстаемся с Первым каналом со взаимным уважением и, с моей стороны, с благодарностью», - подчеркнул комментатор.

Уткин отметил, что продолжит освещать чемпионат мира, «как сочтет нужным», в своих соцсетях.