Известный спортивный комментатор покидает Первый канал

Вторник, 19 Июнь 2018 Мир Мир

Известный спортивный комментатор покидает Первый канал

Василий Уткин больше не будет комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале.

Информация об этом появилась в издании «Палач. click or die» спортивного журналиста Павла Городницкого, позже ее подтвердил сам Уткин.

Городницкий сообщил, что Уткина сняли с эфира «по одному звонку». По его мнению, эту версию подтвердил тот факт, что состоявшийся накануне матч между сборными Англии и Туниса комментировал не Василий, как планировалось, а Виктор Гусев.

Позже Василий Уткин опубликовал видео, в котором подтвердил, что больше не подойдет к микрофону на Первом канале и попросил уважать его право не называть причину расторжения договора.

«Мы расстаемся с Первым каналом со взаимным уважением и, с моей стороны, с благодарностью», - подчеркнул комментатор.

Уткин отметил, что продолжит освещать чемпионат мира, «как сочтет нужным», в своих соцсетях.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: Синиша Михайлович возглавил Спортинг

      Синиша Михайлович стал новым главным тренером лиссабонского Спортинга, сообщил официальный сайт львов.

      Подробнее

    • Форвард сборной Португалии может перебраться в Ливерпуль

      Нападающий сборной Португалии Желсон Мартинш попал в сферу интересов «Эвертона».

      Подробнее

    • Испанцы решили вынести труп диктатора

      Испанское правительство социалистов решило эксгумировать останки диктатора Франсиско Франко и вынести их из мавзолея в Долине Павших.

      Подробнее

    • Испания: продажи жилья в Валенсии подскочили на 35,5%

      В Валенсийском сообществе в апреле был зарегистрирован рост в 35,5% по количеству сделок купли-продажи жилой недвижимости, общее число которых достигло 6172.

      Подробнее

    • Более 30 щенков спасли от контрабандистов в Италии

      Итальянские правоохранители спасли более 30 щенков от контрабандистов.

      Подробнее

    • Италия: Рим решили очистить от цыган

      Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил о намерении очистить Рим от цыган без документов.

      Подробнее

    • Лучший фильм по версии MTV Movie & TV Awards

      Фантастический супергеройский фильм «Черная пантера» получил премию MTV Movie & TV Awards в номинации «Лучший фильм».

      Подробнее

    • «Мертвец» пришел на собственные похороны

      Житель Парагвая явился на собственные похороны, чем шокировал родственников.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе