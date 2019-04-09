Jaguar Land Rover приостановил работу

Вторник, 09 Апрель 2019 Мир Мир

Jaguar Land Rover приостановил работу

Компания Jaguar Land Rover приостановила производство автомобилей из-за неопределенности, которую вносит в экономическую жизнь страны ситуация вокруг Brexit.

"Мы приостановили производство на указанный срок, как было объявлено еще в январе", - сообщила представитель британской компании. При этом сотрудница Jaguar Land Rover подчеркнула, что "возможное откладывание сроков Brexit этих планов не изменило".

Компания прервала с понедельника по пятницу работу своих заводов, три из которых расположены в пригородах Бирмингема - Касл-Бромидже, Солихалле и Вулверхэмптоне, и еще один - в пригороде Ливерпуля Хейлвуде. В общей сложности на этих четырех предприятиях трудоустроено 18,5 тыс. человек, сообщает ТАСС.

Еще во второй половине января 2019 года компания проинформировала общественность о принятом решении прекратить выпуск продукции в период с 8 по 12 апреля, заявив, что "дополнительная неделя временного прекращения производства" обусловлена "возможными перебоями, вызванными Brexit".

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья