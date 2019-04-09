Jaguar Land Rover приостановил работу

"Мы приостановили производство на указанный срок, как было объявлено еще в январе", - сообщила представитель британской компании. При этом сотрудница Jaguar Land Rover подчеркнула, что "возможное откладывание сроков Brexit этих планов не изменило".

Компания прервала с понедельника по пятницу работу своих заводов, три из которых расположены в пригородах Бирмингема - Касл-Бромидже, Солихалле и Вулверхэмптоне, и еще один - в пригороде Ливерпуля Хейлвуде. В общей сложности на этих четырех предприятиях трудоустроено 18,5 тыс. человек, сообщает ТАСС.

Еще во второй половине января 2019 года компания проинформировала общественность о принятом решении прекратить выпуск продукции в период с 8 по 12 апреля, заявив, что "дополнительная неделя временного прекращения производства" обусловлена "возможными перебоями, вызванными Brexit".