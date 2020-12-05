К годовщине парижского саммита «нормандской четверки»

Ждать ли новой встречи Путина, Меркель, Макрона и Зеленского?

Совместно согласованные год назад итоги переговоров состоят из двух основных разделов: «Незамедлительные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта» и «Меры по выполнению политических положений Минских соглашений», которые включают в себя семь конкретных шагов с сроком исполнения до апреля 2020 г.

Увы, но за прошедший год удалось реализовать только два из них, и то частично.

29 декабря 2019 г. Киев и Донбасс в присутствии Международного комитета Красного Креста провели обмен 200 пленными. Следующий подобный обмен 16 апреля 2020 г. позволил вернуться домой еще 34 гражданам. С этого момента сторонам не удалось возобновить данную практику. Кроме того, украинская сторона не выполнила в полной мере свои обязательства по юридической «очистке» некоторых освобожденных.

22 июля 2020 г. Контактная группа ОБСЕ с большим трудом согласовала «Меры контроля за прекращением огня». Они действуют с 27 июля и включают в себя запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные операции, на использование любых летательных средств и ведение огня, в том числе ответного и снайперского, а также необходимость установления прямых контактов для разрешения любых случаев нарушения режима прекращения огня.

В целом данные договоренности соблюдаются, однако по линии ОБСЕ было зафиксировано порядка 1600 выстрелов в период с августа по октябрь текущего года.

Остальные пять решений парижского саммита остаются не выполненными, причем мяч, к сожалению, целиком на половине поля Украины.

Так, в украинское законодательство не была имплементирована т.н. «формула Штайнмайера», предусматривающая вступление закона об особом статусе Донбасса в день проведения местных выборов.

Не представлялось возможным обозначить новые зоны разведения сил и средств на линии соприкосновения. В настоящий момент Контактной группой изучаются для этих целей четыре района.

Отсутствуют договоренности о зонах разминирования. На столе переговоров находятся координаты 19 таких зон.

Не были открыты новые контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения близ населенных пунктов Счастье и Золотой Луганской области (Киевом задерживаются необходимые строительные работы).

Не внесло конструктива и постановление Верховной Рады Украины от 15 июня 2020 г. о проведении 25 октября с.г. местных выборов, из-за которого была заблокирована работа Контактной группы. Дело в том, что украинские депутаты назначили выборы на всей территории страны кроме Донецкой и Луганской областей, где они будут разрешены только после полного восстановления Киевом контроля над Донбассом. Данный подход, однако, противоречит Минскому комплексу мер, в связи с чем представителями Донецка и Луганска было принято решение «заморозить» переговоры по другим вопросам до снятия названного пункта.

Москва продолжает указывать на озабоченность шагами киевских властей по дискриминации российских и русскоговорящих граждан Украины, что напрямую противоречит целому ряду международных документов, включая Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области образования, Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств, заключения Венецианской комиссии Совета Европы, обязательства по защите прав меньшинств, определенные ОБСЕ.

По-видимому, следующий саммит «Нормандской четверки» состоится нескоро: ведь до его созыва должны быть урегулированы «зависшие» договоренности.