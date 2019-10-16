К пассажирам самого длительного авиарейса в истории приставят врачей

Среда, 16 Октябрь 2019 Мир Мир

К пассажирам самого длительного авиарейса в истории приставят врачей

На борту авиалайнера Boeing 787 Dreamliner, который в пятницу, 18 октября, совершит самый длительный перелет в истории, будут присутствовать медики и ученые.

Об этом сообщает Bloomberg.

Беспосадочный рейс из Нью-Йорка в Сидней, который продлится около 20 часов, будет выполнять австралийская авиакомпания Qantas. Для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа врачи будут наблюдать за их состоянием.

Кроме того, авиакомпания сфокусировалась на джетлаге и создала специальный набор, который облегчит путешественникам перелет. В него войдут мелатонин в таблетках, лекарство от повышенной тревожности и очки, имитирующие солнечный свет.

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