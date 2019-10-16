К пассажирам самого длительного авиарейса в истории приставят врачей

Об этом сообщает Bloomberg.

Беспосадочный рейс из Нью-Йорка в Сидней, который продлится около 20 часов, будет выполнять австралийская авиакомпания Qantas. Для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа врачи будут наблюдать за их состоянием.

Кроме того, авиакомпания сфокусировалась на джетлаге и создала специальный набор, который облегчит путешественникам перелет. В него войдут мелатонин в таблетках, лекарство от повышенной тревожности и очки, имитирующие солнечный свет.