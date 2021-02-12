К шестилетию Минского комплекса мер

Документ, который призван положить конец внутреннему вооруженному конфликту на юго-востоке Украины, весьма «статусный»: его поддержали лидеры «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция), он был одобрен резолюцией Совбеза ООН 2202 и стал неотъемлемой частью международного права.

Увы, на практике процессу урегулирования явно недостает прогресса. Мяч давно находится на половине поля украинских властей, и Москва не устает подчеркивать, что Киев лишь ограничивается видимостью работы и стремится уклониться от выполнения своих обязательств, пытаясь переложить всю ответственность на Россию.

Разобраться в этом споре, кто прав, поможет сам текст Минских соглашений, со всеми подписями выложенный в открытый доступ на сайте ОБСЕ.

Факт в том, что в Минских соглашениях нет ни слова о каких бы то ни было обязательствах России, которая не является и никогда не была стороной конфликта. В процессе урегулирования Москва выступает в качестве посредника, а в Контактной группе имеет тот же статус, что и ОБСЕ, вот и всё.

При прочтении документа бросается в глаза: Минские соглашения четко, по пунктам: 1, 2, 3… – определяют порядок и последовательность действий Киева и Донбасса по осуществлению шагов в военно-политической, социально-экономической и гуманитарной сферах. И на первом месте здесь – прекращение огня и отвод вооружений. Сразу после этого – начало согласования модальностей выборов и будущего Донбасса на основе украинского закона об особом статусе.

Как известно, в России исходят из того, что Минские соглашения являются единственной и безальтернативной основой преодоления кризиса на Украине. В жизнеспособности «Комплекса мер» спустя шесть лет после его принятия можно убедиться на следующем наглядном примере: с конца июля прошлого года на линии соприкосновения в Донбассе сохраняется относительное перемирие.

Так что при желании достигнутые договоренности могут быть эффективно реализованы – нужны лишь политическая воля и ответственность.