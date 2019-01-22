Кафельников включен в Зал славы тенниса

Чести удостоились также китаянка Ли На и представительница Франции Мэри Пирс. Официальная церемония включения состоится 20 июля в Ньюпорте, пишет ntv.ru.

Стэн Смит, президент Зала славы: «Я поздравляю Ли На, Мэри Пирс и Евгения Кафельникова и приветствую их в Международном зале славы тенниса. Это три невероятно трудолюбивых спортсмена, которые ставили и достигали целей на высшем уровне. Они заслужили эту честь, мы с нетерпением ждем возможности включить их в Зал славы в июле».

Кафельников отметил, что для него большая честь быть включенным в Зал славы и «представлять Россию среди величайших теннисных чемпионов», передает ТАСС.