Как крупные динозавры высиживали яйца

С таким заявлением выступила группа палеонтологов из японского Университета Нагоя на основании находок, сделанных в Китае.

Некоторые мелкие виды динозавров, как утверждают ученые, высиживали яйца так же, как птицы. Однако долгое время ученые не представляли, как это делали гигантские древние ящеры.

Сделанные в Китае находки, утверждает профессор Кохэй Танака, показали, что массивные динозавры выкладывали яйца по кругу и садились в центр. Так они, в частности, охраняли будущее потомство от хищников и, судя по всему, могли прикрывать яйца от солнечных лучей, подробнее на ТАСС.

Впрочем, как утверждается, большинство видов динозавров яйца все же не высиживали, а оставляли их или закапывали в теплый песок подобно черепахам.