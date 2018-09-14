Как выглядят новейшие iPhone

Диагональ экрана iPhoneXs и iPhoneXsMax — 5,8 дюйма и 6,5 дюйма соответственно. iPhoneXr с диагональю экрана 6,1 дюйма — упрощенная версия модели Xs .Смартфоны iPhoneXs и iPhoneXsMax получили новый процессор A 12 Bionic ,который выполняет триллионы операций в секунду. Apple впервые за свою историю добавила в смартфонах функцию двух SIM -карт.

iPhoneXs будет стоить не менее 999 долл., iPhoneXsMax — от 1099 долл., а «бюджетный» iPhoneXr — не менее 749 долл.