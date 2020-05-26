Календарь сломал смартфоны Samsung

Вторник, 26 Май 2020 Мир Мир

Календарь сломал смартфоны Samsung

Samsung официально признала проблемы с девайсами компании, вызванными неизвестным сбоем системы.

Ранее владельцы смартфонов пожаловались на появление черного экрана и постоянную перезагрузку устройств, сообщает издание MyDrivers.

Официальный аккаунт китайского филиала Samsung в Weibo заявил, что компания получила отзывы о проблемах с устройствами. Представители бренда в сложившейся ситуации пообещали предоставить решение как можно скорее. Ранее блогеры и энтузиасты заметили, что системные поломки многих телефонов корейской компании были вызваны проблемами с приложением китайского лунного календаря.

Издание сообщило, что если не обновлять соответствующую программу, то она будет показывать некорректную дату — например, апрель 2020 года. В этой связи система смартфона сталкивается с критической ошибкой, которая оборачивается сбоями и некорректной работой девайса. Рассказавшие об этой проблеме пользователи обратили внимание на появление на черном экране гаджета неизвестных иероглифов и многочисленные перезагрузки аппарата.

На время, пока специалисты Samsung не подсказали решение проблемы, журналисты посоветовали пользователям обновить приложения с китайским календарем и временно отключить функцию автоматического обновления системы через WLAN. Также можно попробовать вручную изменить системную дату смартфона на указанную в приложении календаря, а затем временно выгрузить программу.

В конце апреля Samsung признала наличие проблемы, связанной с работой актуальных смартфонов линейки Galaxy S20. Проблема заключалась в появлении зеленого свечения экрана в то время, когда девайс работал с частотой обновления дисплея на уровне 120 герц, яркостью выше 25 процентов и имел пониженный заряд аккумулятора.

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