Канцлером Австрии стала женщина

Об этом сообщает ТАСС.

Она станет первой женщиной на посту канцлера Австрии. Об этом заявил в четверг президент Александер Ван дер Беллен по итогам консультаций с лидерами австрийских политических партий.

Ранее Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии вынес вотум недоверия кабинету министров Курца в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

После этого Курц заявил Ван дер Беллену, что готов беспрепятственно передать власть переходному правительству и поддержать его работу.