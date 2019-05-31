Канцлером Австрии стала женщина
Президент Австрии принял решение назначить председателя конституционного суда 69-летнюю Бригитте Бирляйн временным канцлером республики.
Об этом сообщает ТАСС.
Она станет первой женщиной на посту канцлера Австрии. Об этом заявил в четверг президент Александер Ван дер Беллен по итогам консультаций с лидерами австрийских политических партий.
Ранее Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии вынес вотум недоверия кабинету министров Курца в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
После этого Курц заявил Ван дер Беллену, что готов беспрепятственно передать власть переходному правительству и поддержать его работу.