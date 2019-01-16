Канье Уэст потратит десять миллионов долларов на дыру в песке

После посещения кратера Канье Уэст написал в своем Twitter о том, что этот проект Таррелла меняет восприятие мира.

«Кратер Роден» — располагается в пустыне в Северной Аризоне, произведению искусства, которое также называют «дырой в пустыне», Таррелл посвятил больше 40 лет. В 1977 году он приобрел бездействующий вулкан, выкопал в кратере тоннели и отверстия для создания оптических и световых эффектов. В течение пяти лет художник планирует открыть объект для посетителей.

Ранее рэпер-миллионер сотрудничал с японским живописцем и скульптором Такаси Мураками, который работал над обложками совместных альбомов Канье Уэста с Kid Cudi и Kids See Ghosts.