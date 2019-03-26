Каньон в Исландии закрыли из-за Джастина Бибера

Вторник, 26 Март 2019 Мир Мир

Каньон в Исландии закрыли из-за Джастина Бибера

После съемок клипа Джастина Бибера каньон Фьядрарглуфюр в Исландии закрыли.

Он стал слишком популярным местом у туристов, и из-за чрезмерного числа посетителей страдает растительность каньона, сообщает Lonely Planet. 

Бибер снял клип на песню I’ll Show You в 2015-м году. С тех пор количество туристов, приезжающих к каньону, резко увеличилось, пишет euromag.ru.

Агентство по защите окружающей среды Исландии планирует открыть каньон в июне. Весной растения особенно уязвимы, говорят специалисты.

Каньон Фьядрарглуфюр считается одним из самых красивых в Исландии. Он находится на юго-востоке страны недалеко от Рейкьявика.

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