Каньон в Исландии закрыли из-за Джастина Бибера

Он стал слишком популярным местом у туристов, и из-за чрезмерного числа посетителей страдает растительность каньона, сообщает Lonely Planet.

Бибер снял клип на песню I’ll Show You в 2015-м году. С тех пор количество туристов, приезжающих к каньону, резко увеличилось, пишет euromag.ru.

Агентство по защите окружающей среды Исландии планирует открыть каньон в июне. Весной растения особенно уязвимы, говорят специалисты.

Каньон Фьядрарглуфюр считается одним из самых красивых в Исландии. Он находится на юго-востоке страны недалеко от Рейкьявика.