Карлу Лагерфельду нашли замену

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Chanel.

На показе Chanel в Париже, который прошел 22 января, Лагерфельд впервые не вышел на сцену в финале шоу. Вместо него на подиуме появилась Виар, и это событие взволновало гостей, так как модельер ни разу не пропускал приветственных выходов в финале дефиле.

19 февраля Лагерфельд скончался в больнице в возрасте 85 лет. Как сообщил близкий к дизайнеру источник, причиной смерти Лагерфельда стал рак поджелудочной железы.

Дизайнер работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В 1983 году Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel, где поначалу занимался созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.