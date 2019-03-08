Карлу Лагерфельду нашли замену
Студийный директор французского модного дома Chanel Виржини Виар станет главным дизайнером бренда после смерти немецкого модельера Карла Лагерфельда.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Chanel.
На показе Chanel в Париже, который прошел 22 января, Лагерфельд впервые не вышел на сцену в финале шоу. Вместо него на подиуме появилась Виар, и это событие взволновало гостей, так как модельер ни разу не пропускал приветственных выходов в финале дефиле.
19 февраля Лагерфельд скончался в больнице в возрасте 85 лет. Как сообщил близкий к дизайнеру источник, причиной смерти Лагерфельда стал рак поджелудочной железы.
Дизайнер работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В 1983 году Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel, где поначалу занимался созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.